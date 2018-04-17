Суд обязал ФЖС Башкирии выплатить долг, равный прибыли фонда за 40 лет

Арбитражный суд Башкирии обязал «Фонд жилищного строительства РБ» выплатить долг АО «Региональный фонд». Сумма долга составляет 460 млн рублей, что равно прибыли ФЖС за 40 лет.

Фонд является государственным и считается одним из крупнейших застройщиков и заказчиков строительства в республике. АО «Региональный фонд» также подконтрольно властям Башкирии.

В 2015 и 2016 годах застройщик продал фонду 11 векселей на 400 млн рублей с условием их выкупа в течение года с начислением 11,5—12,5%, пишет «Коммерсант». В залог ФЖС передал «Региональному фонду» земельные участки, зарегистрировав на них обременение в Росреестре. Перечень участков, их площадь, расположение и стоимость не раскрываются.

После того как ФЖС не выкупил бумаги у «Регионального фонда», компания обратилась в суд.

ФЖС ведет строительство примерно 10 жилых комплексов в Уфе и Стерлитамаке.

В госкомитете РБ по строительству рассказали, что застройщик продолжит работу. Долг будет выплачен по взаимозачету.