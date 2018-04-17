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Вячеслав Подберезкин: «Если получится попасть в еврокубки — будет здорово»

08:51, 17.04.2018
Вячеслав Подберезкин: «Если получится попасть в еврокубки — будет здорово»
Фото: "Реальное время"

Полузащитник казанского «Рубина» Вячеслав Подберезкин в эксклюзивном интервью «Реальному времени» рассказал о планах команды в оставшихся матчах чемпионата России.

«Безусловно, здесь большие игроки и игроки с опытом, поэтому, я думаю, каждый ставит перед собой максимальную задачу побеждать в каждом матче. А смотреть на таблицу будем в конце сезона. Если получится попасть в еврокубки, прямо скажем, будет здорово. Я думаю, наша команда сможет достойно представить Россию», — сказал «Реальному времени» Подберезкин.

Напомним, ранее казанский «Рубин» одержал победу над пермским «Амкаром».

СпортФутбол
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