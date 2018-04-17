Сегодня в Татарстане без осадков и до +15

Во вторник, 17 апреля, в Республике Татарстан ожидается переменная облачность. Днем без осадков.

Ветер северный, северо-западный слабый.

Как сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, максимальная температура днем по Татарстану составит от +10°С до +15°С.

В Казани днем ожидается от +11°С до +14°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха составит от +10°С до +12°С.