Новости общества

20:08 МСК
Новости раздела
Общество

Сегодня в Татарстане без осадков и до +15

04:34, 17.04.2018
Сегодня в Татарстане без осадков и до +15
Фото: tatarmeteo.ru

Во вторник, 17 апреля, в Республике Татарстан ожидается переменная облачность. Днем без осадков.

Ветер северный, северо-западный слабый.

Как сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, максимальная температура днем по Татарстану составит от +10°С до +15°С.

В Казани днем ожидается от +11°С до +14°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха составит от +10°С до +12°С.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан