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В России насчитывается почти три миллиона автомобилей премиум-класса

02:48, 14.04.2018 1
В России насчитывается почти три миллиона автомобилей премиум-класса
Фото: ru.wikipedia.org / SKas

На 1 января 2018 года в России зарегистрировано 2,77 млн автомобилей премиум-сегмента. Это составляет 6,5% от всего российского парка легковушек, сообщает «Автостат».

На первом месте по распространенности находится немецкий Mercedes-Benz с результатом 636,9 тыс. зарегистрированных единиц. Тройку замыкают также представители немецкого автопрома — Audi (615,4 тыс.) и BMW (557,5 тыс.).

Далее идут японский Lexus (249,2 тыс.), шведский Volvo (244,7 тыс.) и английский Land Rover (166,3 тыс.).

Ранее сообщалось, что в 2017 году владельцами автомобилей премиум-класса стали 2 200 жителей столицы Татарстана.

БизнесРозничная торговляАналитика
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14 апр
    Премиум класс это авто дороже 3 млн рублей. Я ржу... после скачка доллара паршивый нисан стал премиумом.
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