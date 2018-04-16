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Группа «ПИК» продала бизнес по эксплуатации недвижимости за 3,5 миллиарда рублей

18:17, 16.04.2018
Группа «ПИК» продала бизнес по эксплуатации недвижимости за 3,5 миллиарда рублей
Фото: pixabay.com

«Группа компаний ПИК» в декабре 2017 года продала компании, входившие в сегмент «Обслуживание и эксплуатация».

«ПИК» объясняет это «стратегическим решением сосредоточиться на развитии своих ключевых компетенций в сфере девелопмента и строительства».

Сумма сделки составила 3,5 млрд рублей, сообщили «Интерфаксу» в компании.

ГК «ПИК» — это крупнейшая российская девелоперская компания, реализующая проекты в Москве, Московской области и регионах России. Работает на рынке с 1994 года и специализируется на проектах в сегменте доступного жилья.

Справка

«Группа компаний ПИК» — один из ведущих российских публичных девелоперов масштабных жилых проектов в Москве, Московской области и регионах России. Контролирующим акционером «ПИКа» является Сергей Гордеев.

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