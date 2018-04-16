Группа «ПИК» продала бизнес по эксплуатации недвижимости за 3,5 миллиарда рублей
«Группа компаний ПИК» в декабре 2017 года продала компании, входившие в сегмент «Обслуживание и эксплуатация».
«ПИК» объясняет это «стратегическим решением сосредоточиться на развитии своих ключевых компетенций в сфере девелопмента и строительства».
Сумма сделки составила 3,5 млрд рублей, сообщили «Интерфаксу» в компании.
ГК «ПИК» — это крупнейшая российская девелоперская компания, реализующая проекты в Москве, Московской области и регионах России. Работает на рынке с 1994 года и специализируется на проектах в сегменте доступного жилья.
Справка
«Группа компаний ПИК» — один из ведущих российских публичных девелоперов масштабных жилых проектов в Москве, Московской области и регионах России. Контролирующим акционером «ПИКа» является Сергей Гордеев.
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