Группа «ПИК» продала бизнес по эксплуатации недвижимости за 3,5 миллиарда рублей

«Группа компаний ПИК» в декабре 2017 года продала компании, входившие в сегмент «Обслуживание и эксплуатация».

«ПИК» объясняет это «стратегическим решением сосредоточиться на развитии своих ключевых компетенций в сфере девелопмента и строительства».

Сумма сделки составила 3,5 млрд рублей, сообщили «Интерфаксу» в компании.

ГК «ПИК» — это крупнейшая российская девелоперская компания, реализующая проекты в Москве, Московской области и регионах России. Работает на рынке с 1994 года и специализируется на проектах в сегменте доступного жилья.