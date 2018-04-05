Госдума решила воспитать назвавшего журналистов «слугами» Сибагатуллина

Руководство Госдумы решило принять меры для воспитания депутатов, посадив Фатиха Сибагатуллина рядом с заместителем секретаря генсовета «Единой России», депутатом Евгением Ревенко.



«Пересадили в приказном порядке для наведения дисциплины», — отметил источник «Комерсанта» в Госдуме.

До последнего времени депутат Госдумы от Татарстана Фатих Сибагатуллин сидел на последнем ряду в зале пленарных заседаний, а Евгений Ревенко — на пятом.

Напомним, комментируя обвинения со стороны журналисток к депутату ЛДПР Леониду Слуцкому, Сибагатуллин назвал журналистов «слугами», а Ревенко (в прошлом журналист) потребовал от него извинений.

Ранее спор парламентариев по оценке журналистов, которых Сибагатуллин назвал «слугами», получил широкий общественный резонанс. При личном общении коллеги-однопартийцы пришли к согласию и договорились вместе «поднимать престиж нашей прессы». Подробности встречи герои скандальных публикаций прошлой недели изложили «Реальному времени».