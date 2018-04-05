Госдума решила воспитать назвавшего журналистов «слугами» Сибагатуллина
Руководство Госдумы решило принять меры для воспитания депутатов, посадив Фатиха Сибагатуллина рядом с заместителем секретаря генсовета «Единой России», депутатом Евгением Ревенко.
«Пересадили в приказном порядке для наведения дисциплины», — отметил источник «Комерсанта» в Госдуме.
До последнего времени депутат Госдумы от Татарстана Фатих Сибагатуллин сидел на последнем ряду в зале пленарных заседаний, а Евгений Ревенко — на пятом.
Напомним, комментируя обвинения со стороны журналисток к депутату ЛДПР Леониду Слуцкому, Сибагатуллин назвал журналистов «слугами», а Ревенко (в прошлом журналист) потребовал от него извинений.
Ранее спор парламентариев по оценке журналистов, которых Сибагатуллин назвал «слугами», получил широкий общественный резонанс. При личном общении коллеги-однопартийцы пришли к согласию и договорились вместе «поднимать престиж нашей прессы». Подробности встречи герои скандальных публикаций прошлой недели изложили «Реальному времени».
Справка
21 марта Комиссия по этике Государственной думы рассмотрела заявления трех журналисток — продюсера телекомпании «Дождь» Дарьи Жук, корреспондента русской службы «Би-би-си» Фариды Рустамовой и Екатерины Котрикадзе из RTVI — о домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого. Также руководство компании BBC передало комиссии аудиозапись, сделанную корреспонденткой Фаридой Рустамовой, которую она считает доказательством неэтичного поведения депутата. Глава комиссии Отари Аршба заявил, что запись комиссия не слушала, и посоветовал девушкам обратиться в правоохранительные органы. Отари Аршба в итоге сообщил, что «комиссия не усматривает нарушения Слуцким поведенческих норм». Как повела себя депутатская комиссия, вы можете оценить сами. Более десятка федеральных СМИ («Коммерсант», РБК, «Эхо Москвы», «Дождь», «Говорит Москва» и другие) посчитали решение несправедливым, поведение Слуцкого аморальным и недопустимым и объявили бойкот.
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Как бы кренделей воспитателям не нагреб!