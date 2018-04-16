На пост предправления «Банка Казани» назначили Олега Бачурина

Новым председателем правления «Банка Казани» стал Олег Бачурин, который ранее занимал должность IT-директора кредитной организации.

В новой должности он уже указан в разделе «Руководство» на сайте банка и уже фактически начал работу в этой должности. Центробанк согласовал его кандидатуру на минувшей неделе.

Предыдущий глава правления «Банка Казани» Оскар Прокопьев останется в банке в качестве президента.

Подробнее — в материале «Реального времени».

Справка

Олег Сергеевич Бачурин закончил в 2006 году Казанский Государственный университет по специальности «Системный программист». В 2014 году прошел повышение квалификации по специальности «инновационный менеджмент» в КФУ в рамках Президентской программы подготовки управленческих кадров.

Начал свою карьеру в ОАО АКБ «Энергобанк», затем

продолжил работу в ОАО «Ипотечное агентство Республики Татарстан» и в ОАО «АИКБ «Татфондбанк».



В 2014 году возглавил в ООО «КБЭР «Банк Казани» управление автоматизации и технологий. Помимо опыта в IT руководил подразделениями клиентских программ, потребительского кредитования, отделами по работе с корпоративными клиентами, андеррайтинга и рефинансирования.