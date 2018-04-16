Глава Саратова проинспектировал реконструкцию водовода на Тархова

Глава города Михаил Исаев побывал на реконструкции водовода на улице Тархова. Об этом сообщается на официальном сайте города.

Во время посещения объекта чиновник отметил своевременность выбора данного участка, организацию работ в рамках концессионного соглашения, а также применение современных материалов и методов.

Также Исаев заявил, что водопровод на Тархова является основным участком сети, снабжающим водой многоэтажные дома в поселке Солнечный, где проживает около 100 тыс. человек. По его словам, в июне замена водовода продолжится на участке от проспекта Строителей до Перспективной улицы.