Новости общества

20:11 МСК
Новости раздела
Общество

Глава Саратова проинспектировал реконструкцию водовода на Тархова

16:27, 16.04.2018
Глава Саратова проинспектировал реконструкцию водовода на Тархова
Фото: saratovmer.ru

Глава города Михаил Исаев побывал на реконструкции водовода на улице Тархова. Об этом сообщается на официальном сайте города.

Во время посещения объекта чиновник отметил своевременность выбора данного участка, организацию работ в рамках концессионного соглашения, а также применение современных материалов и методов.

Также Исаев заявил, что водопровод на Тархова является основным участком сети, снабжающим водой многоэтажные дома в поселке Солнечный, где проживает около 100 тыс. человек. По его словам, в июне замена водовода продолжится на участке от проспекта Строителей до Перспективной улицы.

ОбществоИнфраструктура
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан