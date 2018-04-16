СМИ: в Ульяновске подожгли офис Роскомнадзора
В Ульяновске ночью подожгли офис областного управления Роскомнадзора. Об этом сообщает SM News со ссылкой на источники в силовых структурах.
По информации издания, пожар произошел на улице Карла Маркса, в доме 33/2, где находится управление.
Собеседники SM News подтвердили, что горел офис Роскомнадзора. По их словам, наиболее вероятная версия — поджог.
Сейчас на месте работает следственная группа. Обстоятельства происшествия выясняются.
Сегодня Роскомнадзор начал блокировать Telegram. Ранее ведомство внесло сайты telegram.org, web.telegram.org и t.me, используемые мессенджером Telegram, в реестр запрещенных сайтов.Происшествия
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