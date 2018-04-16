СМИ: в Ульяновске подожгли офис Роскомнадзора

В Ульяновске ночью подожгли офис областного управления Роскомнадзора. Об этом сообщает SM News со ссылкой на источники в силовых структурах.

По информации издания, пожар произошел на улице Карла Маркса, в доме 33/2, где находится управление.

Собеседники SM News подтвердили, что горел офис Роскомнадзора. По их словам, наиболее вероятная версия — поджог.

Сейчас на месте работает следственная группа. Обстоятельства происшествия выясняются.

Сегодня Роскомнадзор начал блокировать Telegram. Ранее ведомство внесло сайты telegram.org, web.telegram.org и t.me, используемые мессенджером Telegram, в реестр запрещенных сайтов.