«Нижнекамскнефтехим» начнет выпуск новых продуктов

Фото: Артем Рябов

НКНХ планирует расширить линейку продукции. В ассортименте появятся высокомолекулярные твердые полиэтиленгликоли (ТПЭГ) и метоксиполиэтиленгликоли (МПЭГ). Их будут выпускать на заводе олигомеров и гликолей.

Высокомолекулярные твердые полиэтиленгликоли используются для производства моющих и чистящих средств в качестве стабилизатора регулятора вязкости, антистатика, смягчителя. Метоксиполиэтиленгликоли служат сырьем для этих же целей, а также необходимы в производстве пластификаторов бетонных смесей.

Новые продукты будут выпускать из собственного сырья — моноэтиленгликолей и окиси этилена. Оборудование для производства новой продукции закуплено, скоро начнется его монтаж, сообщает пресс-служба НКНХ.