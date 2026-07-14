В Подмосковье сорвана атака 35 БПЛА на стратегический завод
Пособник СБУ арендовал ангар для 35 дронов, но был ликвидирован при задержании
ФСБ предотвратила массированную атаку беспилотников на стратегическое предприятие в Подмосковье, которую готовила Служба безопасности Украины. Спецслужба выявила и взяла под наблюдение партию испанской керамической плитки, внутри которой контрабандой доставили 35 FPV-дронов с боевыми частями иностранного производства, сообщает ФСБ.
— Пособник-арендатор, осуществлявший приемку опасного груза и легендированное размещение строительных материалов, оказал вооруженное сопротивление при задержании и был ликвидирован ответным огнем, — передает информацию ФСБ RT.
Груз шел по маршруту Братислава — Седльце — Брест — Московская область. Беспилотники оснастили системами управления канадского производства, устойчивыми к средствам РЭБ.
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