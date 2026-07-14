В Подмосковье сорвана атака 35 БПЛА на стратегический завод

Пособник СБУ арендовал ангар для 35 дронов, но был ликвидирован при задержании

Фото: Артем Дергунов

ФСБ предотвратила массированную атаку беспилотников на стратегическое предприятие в Подмосковье, которую готовила Служба безопасности Украины. Спецслужба выявила и взяла под наблюдение партию испанской керамической плитки, внутри которой контрабандой доставили 35 FPV-дронов с боевыми частями иностранного производства, сообщает ФСБ.

— Пособник-арендатор, осуществлявший приемку опасного груза и легендированное размещение строительных материалов, оказал вооруженное сопротивление при задержании и был ликвидирован ответным огнем, — передает информацию ФСБ RT.

Груз шел по маршруту Братислава — Седльце — Брест — Московская область. Беспилотники оснастили системами управления канадского производства, устойчивыми к средствам РЭБ.

Ранее сотрудники ФСБ совместно с ФСИН предотвратили теракт в исправительной колонии Ульяновской области.

Вадим Вахрушев