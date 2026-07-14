Роскомнадзор опроверг ограничение доступа к Google, GitHub и Apple
Ранее пользователи сообщали о сбоях в работе этих сервисов
Роскомнадзор заявил, что не ограничивал доступ российских пользователей к сервисам Google, GitHub и Apple. Об этом ведомство сообщило в ответе на запрос «Ведомостей».
— Роскомнадзор не ограничивает доступ к сервисам GitHub, Google и Apple, — сообщают «Ведомости» ответ Роскомнадзора.
Ранее пользователи из разных регионов России жаловались на проблемы с подключением к этим платформам. По данным Downdetector и «Сбой.Рф», большинство обращений поступило из Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярского края.
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