Роскомнадзор опроверг ограничение доступа к Google, GitHub и Apple

Ранее пользователи сообщали о сбоях в работе этих сервисов

Фото: Александра Шарафиева

Роскомнадзор заявил, что не ограничивал доступ российских пользователей к сервисам Google, GitHub и Apple. Об этом ведомство сообщило в ответе на запрос «Ведомостей».

— Роскомнадзор не ограничивает доступ к сервисам GitHub, Google и Apple, — сообщают «Ведомости» ответ Роскомнадзора.

Ранее пользователи из разных регионов России жаловались на проблемы с подключением к этим платформам. По данным Downdetector и «Сбой.Рф», большинство обращений поступило из Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярского края.

Вадим Вахрушев