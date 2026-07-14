Силы ПВО сбили 288 украинских беспилотников за ночь

Дроны были сбиты над 16 регионами и акваториями двух морей

За ночь с 13 на 14 июля дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 288 украинских беспилотников. Атаки отражались с 20:00 до 8:00. Об этом сообщило Минобороны РФ.

— С вечера 13 июля Росавиация ограничивала работу столичного аэропорта «Жуковский» (Раменское), а также авиагаваней Геленджика, Сочи, Краснодара («Пашковский»), Волгограда, Пензы, Саратова («Гагарин»), Самары («Курумоч»), Уфы, Оренбурга, Бугульмы, — пишет ведомство в своих социальных сетях.

Беспилотники сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Башкортостаном, а также над акваториями Азовского и Черного морей, сообщает Минобороны.

Ранее сообщалось, что этой ночью украинские БПЛА массово атаковали промзону башкирского города Салавата.

Вадим Вахрушев