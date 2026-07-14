В Татарстане ввели новые льготы для участников СВО и их семей

Меры действуют как минимум до конца года после завершения СВО

Фото: Олег Тихонов

Кабинет министров Татарстана утвердил единые меры поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Постановление принято во исполнение указа президента России от 15 мая 2026 года и опубликовано на официальном портале правовой информации.

— Участники спецоперации и члены их семей смогут бесплатно или на льготных условиях посещать государственные учреждения культуры и спорта, выставки, просветительские, физкультурные и спортивные мероприятия, — сказано в документе.

Также предусмотрены субсидии на газификацию домовладений до 100 тыс. рублей, содействие в трудоустройстве, обучении и открытии собственного дела.

Для детей участников СВО действуют меры в сфере образования: первоочередное зачисление в детсады и школы, освобождение от платы за детские сады и продленку, бесплатное дополнительное образование и питание в школах и учреждениях СПО, а также льготные путевки в детские лагеря.

Меры действуют как минимум до конца года. Ранее в Казани предложили установить 50-процентную скидку на аренду муниципального имущества для государственных учреждений.

Вадим Вахрушев