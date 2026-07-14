«Уральские авиалинии» задержали рейс в Казань на 9,5 часа

Пассажиров разместили в гостиницах

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Рейс «Уральских авиалиний» U6 3554 из Антальи в Казань задерживается на 9,5 часа. Авиакомпания объяснила это техническими причинами.

— По технической причине авиакомпания вынужденно переносит время вылета чартерного рейса U6-1575 по маршруту Екатеринбург — Анталья, а также двух последующих рейсов, выполняемых на данном воздушном судне, — сказано в социальных сетях авиакомпании.

Пассажиров заранее предупредили о задержке, разместили в гостиницах и обеспечили питанием на время ожидания. В казанском аэропорту также фиксируются задержки рейсов в Екатеринбург, Санкт-Петербург, Москву, Сочи и Калининград, а также на прилет из Алматы, Петербурга, Москвы, Антальи, Уфы и Сочи.

Ранее из аэропорта Казани открылось новое туристическое направление.

Вадим Вахрушев