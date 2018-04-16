В Пермском крае 17 апреля состоится массовая проверка систем оповещения

Проверка состояния местных систем оповещения запланирована в Пермском крае на 17 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

«Проверка системы оповещения носит учебный характер, это плановое мероприятие. Если вы услышали сигнал, звук сирен и речевое оповещение, сохраняйте спокойствие», — сказано в сообщении.

Уточняется, что системы оповещения тестируют в связи с приближением весеннего половодья и пожароопасного периода.

В МЧС пояснили, что при таком сигнале в случае чрезвычайной ситуации нужно включить телевизор или радио, где будет транслироваться экстренное сообщение.

В Казани плановая проверка систем экстренного оповещения населения проходила в конце марта.