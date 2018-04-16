Богатейшим депутатом Самарской Губдумы стал Андрей Мурзов

Больше всех в Самарской губернской думе по итогам 2017 года заработал директор компании «Техкомплект», глава комитета по транспорту Андрей Мурзов. Его годовой доход составил 68,03 млн рублей, что на 16 млн больше, чем в 2016 году. Об этом сказано в сведениях о доходах, опубликованных на сайте регионального парламента.

Второе место занял председатель строительного комитета губдумы Владимир Кошелев. Он за прошлый год заработал 58,75 млн рублей, а годом ранее — 102,99 млн. Замыкает тройку лидеров владелец тольяттинской сети «Миндаль» Владимир Дуцев с 31,88 млн рублей (-0,22 млн рублей).

Стоит отметить, что лидер по доходам за 2016 год, бенефициар сызранской группы «Криста» Владимир Симонов, в прошлом году смог получить всего 22,07 млн рублей. Это в 8,5 раза меньше, чем 2016 году.

При этом шесть из 50 парламентариев за прошлый год заработали менее 1 млн рублей.

Напомним, что богатейшим представителем Госдумы от Самарской области стал совладелец «Новатэк» Леонид Симановский. Его годовой доход вырос в два раза — до 734,38 млн рублей.