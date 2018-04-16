Богатейшим депутатом Самарской Губдумы стал Андрей Мурзов
Больше всех в Самарской губернской думе по итогам 2017 года заработал директор компании «Техкомплект», глава комитета по транспорту Андрей Мурзов. Его годовой доход составил 68,03 млн рублей, что на 16 млн больше, чем в 2016 году. Об этом сказано в сведениях о доходах, опубликованных на сайте регионального парламента.
Второе место занял председатель строительного комитета губдумы Владимир Кошелев. Он за прошлый год заработал 58,75 млн рублей, а годом ранее — 102,99 млн. Замыкает тройку лидеров владелец тольяттинской сети «Миндаль» Владимир Дуцев с 31,88 млн рублей (-0,22 млн рублей).
Стоит отметить, что лидер по доходам за 2016 год, бенефициар сызранской группы «Криста» Владимир Симонов, в прошлом году смог получить всего 22,07 млн рублей. Это в 8,5 раза меньше, чем 2016 году.
При этом шесть из 50 парламентариев за прошлый год заработали менее 1 млн рублей.
Напомним, что богатейшим представителем Госдумы от Самарской области стал совладелец «Новатэк» Леонид Симановский. Его годовой доход вырос в два раза — до 734,38 млн рублей.
Справка
21 марта Комиссия по этике Государственной думы рассмотрела заявления трех журналисток — продюсера телекомпании «Дождь» Дарьи Жук, корреспондента русской службы «Би-би-си» Фариды Рустамовой и Екатерины Котрикадзе из RTVI — о домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого. Также руководство компании BBC передало комиссии аудиозапись, сделанную корреспонденткой Фаридой Рустамовой, которую она считает доказательством неэтичного поведения депутата. Глава комиссии Отари Аршба заявил, что запись комиссия не слушала, и посоветовал девушкам обратиться в правоохранительные органы. Отари Аршба в итоге сообщил, что «комиссия не усматривает нарушения Слуцким поведенческих норм». Как повела себя депутатская комиссия, вы можете оценить сами. Более десятка федеральных СМИ («Коммерсантъ», РБК, «Эхо Москвы», «Дождь», «Говорит Москва» и другие) посчитали решение несправедливым, поведение Слуцкого аморальным и недопустимым и объявили бойкот.
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