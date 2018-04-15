Богатейшим представителем ГД от Самарской области стал совладелец «Новатэк» Леонид Симановский

Из представителей Самарской области в Госдуме по итогам 2017 года больше всего задекларировано доходов у депутата Леонида Симановского. Он совместно с Леонидом Михельсоном владеет газовой компанией «Новатэк». Его годовой доход вырос в два раза — до 734,38 млн рублей. Соответствующие сведения размещены на сайте ГД.

В 2016 году доход Симановского составлял 377,16 млн рублей. Супруга депутата в 2017 году отчиталась о 85,4 млн рублей. Судя по декларации на сайде ГД, за депутатом числятся жилой дом площадью 479 кв. м, а также гостевой дом (362 кв. м). В 2017 году на него зарегистрированы два земельных участка общей площадью 2,3 тыс. кв. м.

Что касается декларации супруги Симановского, то за ней числятся земельный участок под многоквартирный дом площадью 6,7 тыс. кв. м (1/100 доли), а также три квартиры общей площадью 454 кв. м. Судя по декларации, Симановской больше не принадлежит летний дом на Кипре площадью 126 кв. м. Остальная недвижимость супругов находится в России.

Изменение доходов депутатов Госдумы от Самарской области выглядит следующим образом (в скобках указана динамика к 2016 году):

Леонид Симановский — 734,38 млн рублей (+357,2 млн. рублей);

Валерий Гартунг — 38,8 млн рублей (+10,1 млн рублей );

Виктор Казаков — 8, 04 млн рублей (-0,16 млн рублей);

Евгений Серпер — 7,8 млн рублей (-5,34 млн рублей);

Игорь Станкевич — 7,5 млн рублей (+2,6 млн рублей);

Надежда Колесникова — 4,9 млн рублей (+2,4 млн рублей);

Владимир Бокк — 4,4 млн рублей (-0,1 млн рублей).