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Власти Оренбуржья объявили о начале пожароопасного сезона

13:57, 16.04.2018

Правительство Оренбуржья установило в области пожароопасный сезон. Он начинается с сегодняшнего дня, 16 апреля.

Вице-губернатор Дмитрий Кулагин согласился, что лесные пожары могут стать настоящим бедствием для региона, передает «ФедералПресс».

На заседании в областном управлении МЧС Кулагин назвал среди причин пожаров пал сухой травы и бурьяна, умышленные поджоги и неосторожное обращение с огнем.

Отмечается, что в 2017 году в регионе наибольшее количество пожаров зарегистрировано на территории Домбаровского района, Ясненского и Сорочинского городских округов, а также Оренбургского района.

Напомним, что власти Татарстана также установили в республике пожароопасный сезон. Он начнется с 25 апреля.

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