Акционеры «М.Видео» утвердили условия покупки «Эльдорадо»

ПАО «М.Видео» объявило сегодня об одобрении собранием акционеров сделки по покупке «Эльдорадо» (обе компании входят в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева).

Цену за одну обыкновенную акцию установили в 401 рубль. Общая сумма сделки составит порядка 45,5 млрд рублей. Ожидается, что оборот объединенной компании к 2022 году составит порядка 450 млрд рублей. Таким образом, объединенная компания войдет в десятку мировых публичных ретейлеров электроники.

Ранее сообщалось, что в случае одобрения акционерами сделку планируется завершить во II квартале 2018 года. Кроме того, руководство немецкой компании Media-Saturn-Holding GmbH ведет переговоры с «М.Видео» о возможной продаже бизнеса Media Markt в РФ.