«М.Видео» может приобрести магазины Media Markt в РФ

Руководство немецкой компании Media-Saturn-Holding GmbH ведет переговоры с российской «М.Видео» о возможной продаже бизнеса Media Markt в РФ.

Как пишут «Ведомости», представители немецкой компании также рассматривают потенциальную покупку миноритарной доли в «М.Видео». Решение о сделке не принято и неясно, состоится ли она в будущем.

Ранее сообщалось, что «М.Видео» купит «Эльдорадо» за 45,5 млрд рублей.