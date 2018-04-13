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«М.Видео» может приобрести магазины Media Markt в РФ

23:58, 13.04.2018
«М.Видео» может приобрести магазины Media Markt в РФ
Фото: commons.wikimedia.org / Gaisjonke

Руководство немецкой компании Media-Saturn-Holding GmbH ведет переговоры с российской «М.Видео» о возможной продаже бизнеса Media Markt в РФ.

Как пишут «Ведомости», представители немецкой компании также рассматривают потенциальную покупку миноритарной доли в «М.Видео». Решение о сделке не принято и неясно, состоится ли она в будущем.

Ранее сообщалось, что «М.Видео» купит «Эльдорадо» за 45,5 млрд рублей.

БизнесРозничная торговля
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