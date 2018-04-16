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Минниханов подписал соглашение о сотрудничестве с Индией

13:38, 16.04.2018
Минниханов подписал соглашение о сотрудничестве с Индией
Фото: tatarstan.ru

Президент РТ Рустам Минниханов подписал соглашение о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Татарстана и Советом экономического развития индийского штата Андхра-Прадеш.

Документ был подписан сегодня на бизнес-форуме, который Минниханов посетил в рамках рабочего визита в Индию. Глава РТ рассказал, что Татарстан поставляет партнерам вертолеты, КАМАЗы и другую промышленную продукцию. В свою очередь, на рынке республики широко представлены индийские чаи, пряности, текстиль и различное оборудование, передает пресс-служба президента РТ.

Напомним, помимо бизнес-форума Минниханов посетил фармацевтический кластер «Фарма-Сити» и планирует ознакомиться с деятельностью предприятия по производству лекарственных средств «Ауробиндо».

ОбществоВласть Татарстан
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