АСВ добилось списания части долга уфимского банка ПСБ

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) отчиталось о ходе конкурсного производства в отношении обанкротившегося уфимского ОАО «Платежный сервисный банк» (ПСБ). Ведомство добилось списания части долга.

Согласно сообщению, кредиторам банка выплачено 135,6 млн рублей. Это 27,6% от общей суммы требований, передает АСВ. Однако в конце марта эта же сумма представляла 22,4% от требований.

В сообщении агентство подчеркивает, что добилось списания с балансовых счетов банка 1,1 млн рублей невозможного к взысканию имущества. При этом с 1 декабря 2017 года нового имущества банка не обнаружено.

В АСВ сообщают, что 15 января в арбитраж Башкирии подано заявление о привлечении к субсидиарной ответственности руководства банка. Агентство требует с руководителей 110,1 млн рублей.

Напомним, что во II квартале этого года АСВ планировало потратить на ликвидацию банка 3,4 млн рублей.