АСВ: кредиторам уфимского банка ПСБ выплачено только 22% из долга в 600 миллионов рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) отчиталось о ходе банкротства уфимского «Платежного сервисного банка» (ПСБ). За два года кредиторам выплатили только 22,4% из общей суммы долга в 604,2 млн рублей.

Согласно опубликованному агентством отчету, на удовлетворение требований кредиторов направлено 135,6 млн рублей.

Ранее «Реальное время» писало, что в ближайшие три месяца АСВ потратит на процедуру банкротства банка 3,4 млн рублей. При этом ПСБ признали банкротом еще в январе 2015 года. Позже сообщалось, что инвентаризация выявила в банке недостачу более чем на 200 млн рублей.