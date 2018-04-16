МЧС выявило нарушения пожарной безопасности в 50% проверенных объектов

Половина из проверенных после пожара в Кемерово 38 тыс. зданий в России имеют нарушения противопожарной безопасности.



«На текущий момент проверено 38 тысяч зданий. На 19 тысячах объектов выявлено более 140 тысяч нарушений противопожарных требований», — цитирует «РИА Новости» директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Рината Еникеева.

Отмечается, что более 7 тыс. зданий эксплуатируются с нарушениями работы автоматических систем противопожарной сигнализации и оповещения, 1,6 тыс. имеют недочеты в системе противодымной защиты, в 1,5 тыс. системы находятся в неисправном состоянии. При этом более 10,5 тыс. объектов имеют неудовлетворительное состояние эвакуационных путей и выходов, на 3,5 тыс. применены материалы с высокой горючестью.

Всего проверкам подвергнутся свыше 84 тыс. объектов, в том числе 11,5 тыс. торгово-развлекательных центров.

Ранее «Реальное время» писало, что в России после проверок Генпрокуратуры закрыли 15 торговых центров.