Режим «повышенной готовности» из-за паводков ввели в Кайбицком и Зеленодольском районах

Фото: пресс-служба МЧС РФ по РТ

В связи с ухудшением паводковой обстановки в Кайбицком и Зеленодольском районах введен режим «повышенной готовности».



Также остаются подтоплены 6 муниципальных районов: 8 приусадебных участков в 1 населенном пункте, 4 низководных моста, 1 участок дороги. Прибыль воды в прошедшие сутки отмечена на реках: Казанке, Иж, Меше, Вятке, Ик и Степной Зай.

Однако большинство водотоков полностью очистились ото льда, и за сутки наблюдался спад высоты паводочной волны, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Напомним, на уходящей неделе в Сети появилось видео, снятое с коптера, на котором запечатлены последствия паводка в Кайбицком районе РТ. Затопило несколько населенных пунктов, в том числе село Бурундуки.