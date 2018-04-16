«Банк Казани» потребовал банкротства уксусного завода за долги в 29 млн рублей

ООО Коммерческий банк экономического развития «Банк Казани» подал иск в Арбитражный суд Республики Татарстан о признании банкротом ЗАО «Казанский уксусный завод». Об этом сказано в картотеке арбитража.

Исковое заявление поступило в суд первой инстанции 13 апреля. Сумма исковых требований составляет 29,6 млн рублей. Другие подробности иска не приводятся.

Отметим, что это уже не первый иск о банкротстве уксусного завода. В октябре прошлого года аналогичное исковое заявление подавал Казанский ликероводочный завод (филиал «Татспиртпрома»). Требования предприятия составляли 45,4 млн рублей. Тогда Арбитражный суд РТ отказал в обеспечительных мерах к уксусному заводу.

