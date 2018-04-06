На начало марта с должников «Анкор Банка» взыскали 314,4 млн рублей

По состоянию на 1 марта 2018 года конкурсный управляющий «Анкор Банка», Агентство по страхованию вкладов (АСВ), подало в суды 1875 исков на сумму 1,2 млрд рублей. Из них было удовлетворено 107 заявлений на 314,4 млн рублей.

При этом суд отказался удовлетворить или прекратить производство по трем исковым заявлениям на общую сумму 430 тыс. рублей. На данный момент в судах рассматривают 1 765 исков.

Также АСВ подало в суды 17 заявлений о признании сделок недействительными на общую сумму 291,5 млн рублей. Из них одно заявление на 2,4 млн рублей удовлетворено в полном объеме, остальные находятся на стадии рассмотрения, передает АСВ.

Ранее «Реальное время» писало, что кредиторам «Анкор Банка» на конец февраля выплатили почти 20 млн рублей.

