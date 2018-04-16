Портфель заказов «Рособоронэкспорта» вырос из-за боевых операций в Сирии

Портфель оружейных экспортных заказов России растет из-за Сирии, Москва получает конкретные предложения по продаже оружия из-за рубежа.



«Мы ощущаем повышенный интерес иностранных партнеров к вооружению и военной технике, подтвердившим свои тактико-технические характеристики в боевых условиях в ходе антитеррористической операции в Сирии», — цитирует «РИА Новости» генерального директора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева.

Отмечается, что интерес касается боевых самолетов, вертолетов, бронетанковой и инженерно-саперной техники, морских, воздушных и наземных средств поражения.