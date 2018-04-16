СМИ: Трамп настаивал на ударе по российским объектам в Сирии

Президент США Дональд Трамп был готов нанести удар в том числе по российским и иранским объектам в Сирии, но глава Пентагона Джеймс Мэттис выступил против. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.



Мэттис представил Белому дому три варианта нанесения удара. Первый — по сирийским объектам, имеющим отношение к химическому оружию. Второй — по более широкому спектру целей, в том числе по исследовательским объектам, связанным с химическим оружием, и по центрам военного командования.

Третий вариант предполагал нанесение удара по российским ПВО в Сирии с целью «подорвать военный потенциал сирийского режима», не затрагивая при этом «политических механизмов Башара Асада», передает «РИА Новости».

По информации источников, Трамп настаивал на нанесении удара по российским и иранским объектам в Сирии «при необходимости достать военное оборудование Асада». Но Мэттис выступил против, и Трамп утвердил «гибридный план».

Напомним, ночью 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли удары по Сирии. Приказ отдал президент США Дональд Трамп.