За год депутат Оренбургского заксобрания Дикман увеличил доход почти вчетверо до 50,4 миллиона рублей

Депутаты заскобрания Оренбургской области опубликовали отчеты о доходах за 2017 год. Самым богатым среди них стал гендиректор ЗАО «УК «Городской торг» Иван Дикман, заработавший за этот период 50,4 млн рублей.

По сравнению с 2016-м, он увеличил свой доход в 3,7 раза, следует из отчетности, опубликованной на сайте регионального парламента.

Супруга депутата заработала в 2017 году еще 8,2 млн рублей, против 8,9 млн рублей в 2016-м.

В собственности Дикмана находятся пять земельных участков общей площадью более 5 тысяч кв. м. Также он задекларировал участок в Болгарии (13,5 кв. м), которым депутат владеет совместно с женой. В Болгарии у них также есть квартира на 158 кв. м, машиноместо и кладовое помещение.

Кроме того, Дикман указал в декларации пять жилых домов площадью 158,5 кв. м, 122,1 кв. м, 124,3 кв. м, 896 кв. м и 78 кв. м.

На жену, кроме недвижимости в Болгарии, оформлены две квартиры площадью 68,9 и 60,2 кв. м.

В собственности супруги также указан автомобиль BMW X6 Drive 35i.

Напомним, что среди депутатов Госдумы от Оренбурга больше всего заработали Сергей Катасонов и семья Игоря Сухарева

Пятерка депутатов Законодательного собрания Оренбургской области с наибольшими доходами за 2017 год (в скобках указана динамика к 2016 году):