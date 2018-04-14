Среди депутатов Госдумы от Оренбуржья больше всего заработали Сергей Катасонов и семья Игоря Сухарева
По итогам 2017 года наиболее богатым депутатом Госдумы от Оренбургской области можно назвать Сергея Катасонова. Доходы народного избранника составили 16,7 млн рублей.
При этом по сравнению с 2016-м они выросли приблизительно на 40 тысяч рублей, следует из материалов на сайте нижней палаты парламента.
Доходы жены Катасонова, как и годом ранее, составили 1 млн рублей.
В собственности депутата числится один земельный участок площадью 2,5 тысячи кв. м.
Наибольший семейный доход показал депутат Игорь Сухарев. Его доходы за год выросли всего на 1,7 млн рублей и составили 4,6 млн рублей. Однако супруга народного избранника заработала в 2017-м 38,1 млн рублей. Это в три раза больше, чем годом ранее.
Сухарев задекларировал два земельных участка площадью 805 и 1 537 кв. м. Также он владеет жилыми домами на 539,7 и 151,5 кв. м.
В собственности жены депутата три участка под промышленными объектами, земля под строительство дома, а также квартира, нежилое помещение и здание.
Изменение доходов депутатов Госдумы от Оренбуржья выглядит следующим образом (в скобках указана динамика к 2016 году):
Сергей Катасонов — 16,7 млн рублей (+0,05 млн);
Роман Романенко — 13,5 млн рублей (-0,8 млн);
Игорь Сухарев — 4,6 млн рублей (+1,7 млн);
Юрий Мищеряков — 6,6 млн рублей (+3,5 млн);
Виктор Заварзин — 5,7 млн рублей (-0,1 млн);
Леонид Калашников — 4,6 млн рублей (-0,07 млн).
Справка
21 марта Комиссия по этике Государственной думы рассмотрела заявления трех журналисток — продюсера телекомпании «Дождь» Дарьи Жук, корреспондента русской службы «Би-би-си» Фариды Рустамовой и Екатерины Котрикадзе из RTVI — о домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого. Также руководство компании BBC передало комиссии аудиозапись, сделанную корреспонденткой Фаридой Рустамовой, которую она считает доказательством неэтичного поведения депутата. Глава комиссии Отари Аршба заявил, что запись комиссия не слушала, и посоветовал девушкам обратиться в правоохранительные органы. Отари Аршба в итоге сообщил, что «комиссия не усматривает нарушения Слуцким поведенческих норм». Как повела себя депутатская комиссия, вы можете оценить сами. Более десятка федеральных СМИ («Коммерсантъ», РБК, «Эхо Москвы», «Дождь», «Говорит Москва» и другие) посчитали решение несправедливым, поведение Слуцкого аморальным и недопустимым и объявили бойкот.
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