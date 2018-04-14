Среди депутатов Госдумы от Оренбуржья больше всего заработали Сергей Катасонов и семья Игоря Сухарева

По итогам 2017 года наиболее богатым депутатом Госдумы от Оренбургской области можно назвать Сергея Катасонова. Доходы народного избранника составили 16,7 млн рублей.

При этом по сравнению с 2016-м они выросли приблизительно на 40 тысяч рублей, следует из материалов на сайте нижней палаты парламента.

Доходы жены Катасонова, как и годом ранее, составили 1 млн рублей.

В собственности депутата числится один земельный участок площадью 2,5 тысячи кв. м.

Наибольший семейный доход показал депутат Игорь Сухарев. Его доходы за год выросли всего на 1,7 млн рублей и составили 4,6 млн рублей. Однако супруга народного избранника заработала в 2017-м 38,1 млн рублей. Это в три раза больше, чем годом ранее.

Сухарев задекларировал два земельных участка площадью 805 и 1 537 кв. м. Также он владеет жилыми домами на 539,7 и 151,5 кв. м.

В собственности жены депутата три участка под промышленными объектами, земля под строительство дома, а также квартира, нежилое помещение и здание.

Изменение доходов депутатов Госдумы от Оренбуржья выглядит следующим образом (в скобках указана динамика к 2016 году):

Сергей Катасонов — 16,7 млн рублей (+0,05 млн);

Роман Романенко — 13,5 млн рублей (-0,8 млн);

Игорь Сухарев — 4,6 млн рублей (+1,7 млн);

Юрий Мищеряков — 6,6 млн рублей (+3,5 млн);

Виктор Заварзин — 5,7 млн рублей (-0,1 млн);

Леонид Калашников — 4,6 млн рублей (-0,07 млн).