Серебренников получил «Золотую маску» за лучшую режиссерскую работу

Театральный режиссер Кирилл Серебренников стал лауреатом премии «Золотая маска» в номинации «Лучшая работа режиссера в опере». Об этом сообщается на странице фестиваля в Facebook.



Премию Серебренникову принес спектакль «Чаадский», постановка которого прошла на сцене театра «Геликон-опера».

Напомним, фильм режиссера Кирилла Серебренникова «Лето» о начале карьеры музыканта Виктора Цоя включили в основной конкурс 71-го Каннского кинофестиваля.

Ранее стало известно, что артист из Казани Нурбек Батулла получил «Золотую маску» за спектакль «Зов начала (Алиф)».