Серебренников получил «Золотую маску» за лучшую режиссерскую работу
Театральный режиссер Кирилл Серебренников стал лауреатом премии «Золотая маска» в номинации «Лучшая работа режиссера в опере». Об этом сообщается на странице фестиваля в Facebook.
Премию Серебренникову принес спектакль «Чаадский», постановка которого прошла на сцене театра «Геликон-опера».
Напомним, фильм режиссера Кирилла Серебренникова «Лето» о начале карьеры музыканта Виктора Цоя включили в основной конкурс 71-го Каннского кинофестиваля.
Ранее стало известно, что артист из Казани Нурбек Батулла получил «Золотую маску» за спектакль «Зов начала (Алиф)».ОбществоКультура
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