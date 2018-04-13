Фильм Серебренникова про Цоя вошел в программу Каннского фестиваля
Фильм режиссера Кирилла Серебренникова «Лето», который рассказывает о начале карьеры музыканта Виктора Цоя, включили в основной конкурс 71-го Каннского кинофестиваля.
Как сообщается на сайте фестиваля, всего в списке 18 лент.
Кинофестиваль пройдет с 8 по 19 мая. Жюри в этом году возглавит австралийская актриса Кейт Бланшетт.
Ранее депутат Госдумы Виталий Миолонов призвал не выдавать прокатное удостоверение фильму про Цоя.ОбществоКультура
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