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Фильм Серебренникова про Цоя вошел в программу Каннского фестиваля

00:40, 13.04.2018
Фильм Серебренникова про Цоя вошел в программу Каннского фестиваля
Фото: commons.wikimedia.org / Col. Hans Landa

Фильм режиссера Кирилла Серебренникова «Лето», который рассказывает о начале карьеры музыканта Виктора Цоя, включили в основной конкурс 71-го Каннского кинофестиваля.

Как сообщается на сайте фестиваля, всего в списке 18 лент.

Кинофестиваль пройдет с 8 по 19 мая. Жюри в этом году возглавит австралийская актриса Кейт Бланшетт.

Ранее депутат Госдумы Виталий Миолонов призвал не выдавать прокатное удостоверение фильму про Цоя.

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