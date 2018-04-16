В Германии выставили на продажу «ЗИЛ-114» за почти 1 млн евро

Неизвестный владелец из города Косвиг на востоке Германии выставил на продажу лимузин «ЗИЛ-114» за 999,999 тыс. евро. В пересчете на рубли автомобиль стоит более 75 млн. Соответствующее объявление появилось на сайте интернет-объявлений mobile.de.

Согласно объявлению, «ЗИЛ-114» был произведен в 1970 году и имеет пробег в 46,15 тыс. км. Он оснащен 7-литровым мотором мощностью 300 л. с. и автоматической коробкой передач.

По словам владельца, машина находится в отличном состоянии и имеет оригинальную краску, которая стала «несколько пористой из-за возраста». Отмечается, что машина прошла замену всех рабочих жидкостей, был разобран, очищен и отрегулирован карбюратор, заменена тормозная система и поршни.