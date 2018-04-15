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Трамп пообещал часто использовать сказанное об ударе по Сирии выражение «миссия выполнена»

20:47, 15.04.2018
Трамп пообещал часто использовать сказанное об ударе по Сирии выражение «миссия выполнена»
Фото: wikipedia.org

Президент США Дональд Трамп назвал удачными свои слова «миссия выполнена», которые он употребил в связи с ударами по Сирии, и пообещал использовать их чаще. Об этом Трамп сообщил в Twitter.

«Операция в Сирии была выполнена настолько идеально, с такой аккуратностью, что единственный способ, которым могут воспользоваться пишущие фейковые новости СМИ, чтобы ее дискредитировать, только использовать мое выражение «миссия выполнена». Это настольно великолепный военный термин, что он должен был появиться вновь. Использовать часто!», — говорится в сообщении.

Накануне Дональд Трамп написал в Twitter, что США, Франция и Британия отлично справились с ракетными ударами по Сирии, добавив, что «миссия выполнена».

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