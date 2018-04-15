Трамп пообещал часто использовать сказанное об ударе по Сирии выражение «миссия выполнена»

Президент США Дональд Трамп назвал удачными свои слова «миссия выполнена», которые он употребил в связи с ударами по Сирии, и пообещал использовать их чаще. Об этом Трамп сообщил в Twitter.



«Операция в Сирии была выполнена настолько идеально, с такой аккуратностью, что единственный способ, которым могут воспользоваться пишущие фейковые новости СМИ, чтобы ее дискредитировать, только использовать мое выражение «миссия выполнена». Это настольно великолепный военный термин, что он должен был появиться вновь. Использовать часто!», — говорится в сообщении.

The Syrian raid was so perfectly carried out, with such precision, that the only way the Fake News Media could demean was by my use of the term “Mission Accomplished." I knew they would seize on this but felt it is such a great Military term, it should be brought back. Use often!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 апреля 2018 г.

Накануне Дональд Трамп написал в Twitter, что США, Франция и Британия отлично справились с ракетными ударами по Сирии, добавив, что «миссия выполнена».