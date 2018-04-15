Матч «Уфа» — ЦСКА закончился со счетом 1:1
«Уфа» не смогла одолеть в домашнем матче московский клуб ЦСКА. Команды сыграли вничью. Матч 26-го тура чемпионата России по футболу закончился со счетом 1:1.
У уфимцев гол забил Дмитрий Сысуев (41). В составе москвичей гол реализовал Ахмед Муса (78).
После 26 туров «Уфа» занимает 6-е место с 35 баллами, а ЦСКА — 4-е место с 45 очками.
Накануне казанский «Рубин» одержал победу над пермским «Амкаром» со счетом 3:0 в матче 26-го тура чемпионата России.СпортФутбол Башкортостан
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