Россия и Сирия могут создать морской торговый путь
На встрече российских парламентариев с сирийским президентом Башаром Асадом поднимался вопрос о создании морского пути Тартус — Севастополь.
«Еще раз поднимался вопрос об экономическом сотрудничестве между нашими регионами и о создании морского пути Тартус — Севастополь», — цитирует «РИА Новости» депутата Госдумы Дмитрия Белика.
Стороны обсудили вопрос поставок российского зерна и сирийских фруктов морским путем.
«Просто добавляется еще морской путь — логистически новая цепочка, то есть [происходит] диверсификация транспортных потоков. Учитывая открытие Крымского моста, это такое интересное предложение в целом для наших стран», — добавил он.
Ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что для восстановления инфраструктуры Сирии понадобится около $400 млрд и от 10 до 15 лет.
Справка
21 марта Комиссия по этике Государственной думы рассмотрела заявления трех журналисток — продюсера телекомпании «Дождь» Дарьи Жук, корреспондента русской службы «Би-би-си» Фариды Рустамовой и Екатерины Котрикадзе из RTVI — о домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого. Также руководство компании BBC передало комиссии аудиозапись, сделанную корреспонденткой Фаридой Рустамовой, которую она считает доказательством неэтичного поведения депутата. Глава комиссии Отари Аршба заявил, что запись комиссия не слушала, и посоветовал девушкам обратиться в правоохранительные органы. Отари Аршба в итоге сообщил, что «комиссия не усматривает нарушения Слуцким поведенческих норм». Как повела себя депутатская комиссия, вы можете оценить сами. Более десятка федеральных СМИ («Коммерсантъ», РБК, «Эхо Москвы», «Дождь», «Говорит Москва» и другие) посчитали решение несправедливым, поведение Слуцкого аморальным и недопустимым и объявили бойкот.
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