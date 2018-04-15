Россия и Сирия могут создать морской торговый путь

На встрече российских парламентариев с сирийским президентом Башаром Асадом поднимался вопрос о создании морского пути Тартус — Севастополь.



«Еще раз поднимался вопрос об экономическом сотрудничестве между нашими регионами и о создании морского пути Тартус — Севастополь», — цитирует «РИА Новости» депутата Госдумы Дмитрия Белика.

Стороны обсудили вопрос поставок российского зерна и сирийских фруктов морским путем.

«Просто добавляется еще морской путь — логистически новая цепочка, то есть [происходит] диверсификация транспортных потоков. Учитывая открытие Крымского моста, это такое интересное предложение в целом для наших стран», — добавил он.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что для восстановления инфраструктуры Сирии понадобится около $400 млрд и от 10 до 15 лет.