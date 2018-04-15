В Казани провели учения по задержанию диверсантов

В Казани провели учения по поиску и задержанию членов незаконных вооруженных формирований, которые проникли на охраняемый объект для совершения диверсии.

Кроме военнослужащих и сотрудников Росгвардии к учениям были привлечены представители МВД по РТ, УФСИН РФ по РТ, ГУ МЧС РФ по РТ и Минздрава РТ.

Генерал-майор Ленар Нигматзянов отметил, что все учебные задачи, поставленные перед участниками мероприятия, выполнены успешно и в полном объеме, передает пресс-служба Приволжского округа войск национальной гвардии РФ.

Ранее на Тоцком полигоне в Оренбургской области расчеты реактивных систем залпового огня «Град» провели учения. Военные уничтожили условную базу боевиков.