Доходы сенаторов от Удмуртии достигли 17,6 и 12,4 миллиона рублей

Сенаторы от Удмуртии Юрий Федоров и Любовь Глебова отчитались о доходах за 2017 год. Они заработали 17,6 и 12,4 млн рублей соответственно.

Бывший глава «Белкамнефти» Федоров зарегистрировал доход в 17,6 млн рублей. Его жена за это время заработала 476 тысяч рублей, следует из отчета, опубликованного на сайте верхней палаты парламента. Семья владеет шестью земельными участками, двумя домами, баней, гостевым домом, хозяйственным домиком и чайным домиком, торговым павильоном.

В собственности Федорова находятся автомобиль BMW X3 xDrive 35i, мотовездеход, снегоболотоход, снегоход и два прицепа. Его супруга владеет автомобилем Audi Q7.

Экс-глава Россотрудничества Глебова указала в декларации годовой доход в 12,4 млн рублей. Еще 97 млн рублей заработал супруг сенатора от Удмуртии. В собственности семьи Глебовых четыре земельных участка, четыре жилых дома, один из которых расположен в Германии, четыре квартиры, четыре машиноместа.

Глебова задекларировала Audi A8L, на ее супруга записан BMW i3 REx.

Оба сенатора пришли в Совет Федерации в 2017 году, поэтому данных об их предыдущих доходах нет.

Ранее «Реальное время» писало о доходах депутатов Госдумы от Удмуртии