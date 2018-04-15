Армия Израиля уничтожила прорытый из сектора Газа тоннель, принадлежавший ХАМАС

Израильские военнослужащие обнаружили и уничтожили пятый за 5 месяцев тоннель, прорытый боевиками движения ХАМАС из сектора Газа в южные районы еврейского государства.

«Армия обороны Израиля обнаружила и разрушила пятый атакующий тоннель ХАМАС, — сообщил официальный представитель армии Израиля Джонатан Конрикус. — Рукав тоннеля выводил на израильскую территорию, тем самым нарушая суверенитет Израиля».

Он отметил, что тоннель был сложным сооружением и строился несколько лет, передает ТАСС.

Ранее Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа.