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Армия Израиля уничтожила прорытый из сектора Газа тоннель, принадлежавший ХАМАС

10:28, 15.04.2018
Армия Израиля уничтожила прорытый из сектора Газа тоннель, принадлежавший ХАМАС
Фото: realnoevremya.ru

Израильские военнослужащие обнаружили и уничтожили пятый за 5 месяцев тоннель, прорытый боевиками движения ХАМАС из сектора Газа в южные районы еврейского государства.

«Армия обороны Израиля обнаружила и разрушила пятый атакующий тоннель ХАМАС, — сообщил официальный представитель армии Израиля Джонатан Конрикус. — Рукав тоннеля выводил на израильскую территорию, тем самым нарушая суверенитет Израиля».

Он отметил, что тоннель был сложным сооружением и строился несколько лет, передает ТАСС.

Ранее Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа.

Происшествия
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