СМИ: в Ростовской области произошло обрушение шахты

В Ростовской области произошло обрушение шахты. Под завалами остался один человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

«На глубине 800 метров произошло обрушение монтируемой в забое кровли. На поверхность выведены трое рабочих, находившихся в забое. Под завалами находится одни человек», — сказал собеседник агентства.



Сейчас на месте работают спасатели.

Напомним, 7 апреля из шахты в Кемеровской области были эвакуированы 69 человек из-за задымления. Еще ранее, 25 декабря 2017 года, из-за взрыва в одной из шахт Татарстана погибли двое сотрудников предприятия.