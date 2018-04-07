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Из-за задымления на шахте в Кемеровской области эвакуировали почти 70 человек

23:28, 07.04.2018
Из-за задымления на шахте в Кемеровской области эвакуировали почти 70 человек
Фото: wikimedia.commons

Почти 70 сотрудников шахты имени Ленина в кузбасском Междуреченске выводят на поверхность из-за задымления.

«В 23:20 (19:20 мск) в оперативную службу МЧС России по Кемеровской области поступила информация о задымлении в конвейерном штреке. На момент происшествия в шахте находились 69 человек. Горняки выходят на поверхность», — передает «РИА Новости» со ссылкой на МЧС России.

По данным ведомства, на месте работают два отделения горноспасателей и оперативная группа Междуреченского пожарно-спасательного гарнизона.

Напомним, 25 марта произошел пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, унесший жизни 64 человек. Хронология трагедии — в сюжете «Реального времени».

Происшествия
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