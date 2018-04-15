Rolls-Royce хочет поставлять двигатели для российско-китайского самолета

Совместное предприятие Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и Китайской корпорации гражданского авиастроения (COMAC) — CRAIC ищут поставщиков самолетов для создания CR929. Завершение процедур RFP ожидается в конце 2019 года, сообщает «РИА Новости».

Rolls-Royce будет участвовать в конкурсе на поставку двигателя для российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929.

Ранее британская компания объявила о возможной продаже и реструктуризации своего морского дивизиона на фоне снижения спроса на нефтегазовом рынке, а также в рамках реструктуризации холдинга.