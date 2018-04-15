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Rolls-Royce хочет поставлять двигатели для российско-китайского самолета

06:59, 15.04.2018
Rolls-Royce хочет поставлять двигатели для российско-китайского самолета
Фото: pixabay.com

Совместное предприятие Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и Китайской корпорации гражданского авиастроения (COMAC) — CRAIC ищут поставщиков самолетов для создания CR929. Завершение процедур RFP ожидается в конце 2019 года, сообщает «РИА Новости».

Rolls-Royce будет участвовать в конкурсе на поставку двигателя для российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929.

Ранее британская компания объявила о возможной продаже и реструктуризации своего морского дивизиона на фоне снижения спроса на нефтегазовом рынке, а также в рамках реструктуризации холдинга.

ПромышленностьМашиностроение
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