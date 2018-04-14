Дольщики Кирова при помощи баннера обвинили власти региона в срыве строительства

Дольщики дома №21 по Первому Гороховскому переулку обвинили власти Кировской области в срыве строительства дома. Они вывесили на долгострое баннер, говорящий об украденных властями деньгах.

«К.Р.И.К., контролируемая правительством области, украла у нас деньги и будущее», — говорится на плакате.

Снимок баннера опубликован в группе кировских дольщиков в соцсети «ВКонтакте».

Также активисты составили открытое письмо главе области Игорю Васильеву. В нем говорится, что застройщик дома не может продолжить работы без денег, которые компании не передало АО «Кировская региональная ипотечная корпорация» (КРИК). Дольщики убеждены, что правительство должно расплатиться по долгам КРИКа как учредитель корпорации.

«Мы «кинутые» вашей «дочкой» — Кировской региональной ипотечной компанией, по сути, укравшей наши деньги, предназначенные для передачи застройщику», — цитирует письмо портал Newsler.ru.

Напомним, что кировские дольщики регулярно проводят схожие акции. В марте они расписали снег под окнами правительства области.

В 2017 году бывший глава КРИКа Виталий Шмаков был осужден на 8,5 года лишения свободы за получение взятки в размере 3 млн рублей. Сейчас обсуждается дальнейшая судьба предприятия, учредителем которого является правительство региона. У АО скопилось много долгов, и власти региона готовы ликвидировать КРИК.