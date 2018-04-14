Минстрой поддержал отказ от ипотечных кредитов без первоначального взноса

Минстрой России поддержал идею ухода от ипотечных кредитов без первоначального взноса или с низким первоначальным взносом.



«Это мы поддерживаем полностью. Здесь мы солидарны с ЦБ, и благодаря тому, что первый взнос остается на высоком уровне, сегодня тенденций к ипотечному «пузырю нет», — цитирует «РИА Новости» министра строительства Михаила Меня.

При этом просроченная задолженность по ипотеке в России составляет 2,3%. По словам Меня, шаги по удерживанию первоначального взноса на высоком уровне принимают банки.

«Мы даем установку совместно с ЦБ, чтобы они не уменьшали первоначальный взнос», — добавил он.

Ранее стало известно, что за два месяца 2018 года объемы жилищного строительства в России выросли на 25%.