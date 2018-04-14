После нового задержания Швецов опять попал в больницу

Фото: Реальное время/Амин Галямов

Как сообщают источники «Реального времени», в эти минуты в одной из казанских больниц решается вопрос о госпитализации подследственного Владимира Швецова, бывшего вице-премьера Татарстана.

Сегодня казанский суд отказал Следкому в аресте Швецова в качестве обвиняемого по трем эпизодам хищений, однако на выходе из суда освобожденного задержали уже по новому делу. Оно связано с завышением объемов ремонтных работ и незаконным, по версии следствия, возмещением НДС на сумму 1 млн 300 тысяч рублей.

После нового — уже третьего по счету — задержания Швецова доставили в Следком для допроса по налоговому делу. Ему стало плохо. По вызову приехала скорая и забрала задержанного для оказания помощи в больницу.

Подробности — в материале «Реального времени».