Доходы Вадима Лигая за год уменьшились на 17 млн рублей

В 2017 году замгендиректора «Вертолетов России» и депутат Госсовета РТ Вадим Лигай получил 68 млн рублей. Это почти на 17,5 млн рублей меньше, чем он указывал в декларации по итогам 2016 года.



При этом состав движимого и недвижимого имущества в собственности Лигая не изменился. Ему все так же принадлежат доли в трех земельных участках, жилой дом (700 кв. метров), два гаража и шесть объектов «иного» имущества. Также на него зарегистрированы Mercedes-Benz GL500 (2008 год), мотовездеход Gibbs Quadski 600 (2013 года).

Доходы супруги Вадима Лигая за год уменьшились почти на 1 млн рублей — до 1,98 млн рублей. Перечень недвижимости не изменился. Как и год назад, на нее также зарегистрирован автомобиль Cadillac Escalade ESV Luxury (2015 года).

Накануне сведения о доходах раскрыли федеральные чиновники. Подробности — в материале «Реального времени».