Состояние Вячеслава Зубарева в 2017 году уменьшилось на треть — до 407 миллионов рублей

Депутат Госсовета РТ и основатель автохолдинга ТТС, гендиректор ООО «УК ТрансТехСервис» Вячеслав Зубарев заработал в прошлом году на треть меньше, чем в 2016-м. Его доход составил 407,3 млн рублей. Данные опубликованы на сайте Госсовета РТ.

В его собственности земельный участок площадью почти 10 тыс. кв. м и две квартиры — 387,4 и 47,6 кв. м. Автомобилей нет.

Его жена заработала 1,3 млн рублей. В ее собственности — квартира 167,5 кв. м и стояночное место для автомобиля BMW X6 XDrive 35i.

В прошлом году доходы Зубарева составили более 641 млн рублей.