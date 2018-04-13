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В Ливийской национальной армии опровергли сообщения о смерти Хафтара

22:55, 13.04.2018 1
В Ливийской национальной армии опровергли сообщения о смерти Хафтара
Фото: commons.wikimedia.org / Magharebia

Пресс-служба Ливийской национальной армии опровергла сообщения о смерти главнокомандующего Халифы Хафтара. Об этом сообщает RT Arabic.

По словам официального представителя армии Ахмеда аль-Месмари слухи о смерти Хафтара являются частью крупной битвы в Ливии.

До этого в ливийских СМИ появилась информация о смерти Хафтара в Париже.

Силы Хафтара контролируют в Ливии восточные и ряд южных районов, в то время как в Триполи действуют президентский совет и правительство национального единства. Дробление страны произошло после свержения в 2011 году Муаммара Каддафи.

Происшествия
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16 апр
    Эх, Ливия, больше 2х тысяч км белоснежных песчанных пляжей южносредиземноморья( кто видел - тот знает),самого дешёвого в мире бензина и социальной помощи коренным ливийцам- невиданная для россиян и невозможная в будущем( тк Рублёвка для всех россиян невозможна) - посмотрели бы на ливийские особняки и поехали бы умом- и теперь, если Хафтар ушёл, это конец прежней Ливии.Спасибо Медведеву.
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