В Ливийской национальной армии опровергли сообщения о смерти Хафтара

Пресс-служба Ливийской национальной армии опровергла сообщения о смерти главнокомандующего Халифы Хафтара. Об этом сообщает RT Arabic.

По словам официального представителя армии Ахмеда аль-Месмари слухи о смерти Хафтара являются частью крупной битвы в Ливии.

До этого в ливийских СМИ появилась информация о смерти Хафтара в Париже.

Силы Хафтара контролируют в Ливии восточные и ряд южных районов, в то время как в Триполи действуют президентский совет и правительство национального единства. Дробление страны произошло после свержения в 2011 году Муаммара Каддафи.